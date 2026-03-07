Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        MHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 19:36 Güncelleme:
        MHP Taşova İlçe Başkanlığınca iftar programı düzenledi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde MHP İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

        Belediye düğün salonunda düzenlenen programda konuşan MHP İlçe Başkanı Volkan Önal, ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ve gönülleri birleştirmenin en güzel vesilesi olduğunu söyledi.


        Köklü bir davanın mensupları olduklarına işaret eden Önal, "Vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan, milletimizin birlik ve beraberliğini her zaman önceleyen bir anlayışın temsilcileriyiz. Bu anlayışın liderliğini üstlenen, Türk siyasetinde kararlı duruşu ve devlet adamlığıyla örnek olan genel başkanımız Devlet Bahçeli’nin çizdiği istikamette, milletimize, devletimize ve davamıza hizmet etmeyi en büyük şeref kabul ediyoruz." dedi.

        İftar programına Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Zihni Uysal, Amasya MHP İl Başkanı Mustafa Akgül ile partililer katıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        Pezeşkiyan: Savunma hakkını ortadan kaldırmaz
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Dev derbide ilk 11'ler belli oldu!
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        APP plaka cezaları ile ilgili yeni karar
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        "Filistin Film Günleri" kapsamında Amasya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filmi izl...
        "Filistin Film Günleri" kapsamında Amasya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filmi izl...
        Kıbrıs gazisi Ayık, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Kıbrıs gazisi Ayık, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
        Amasya'da icra dairesi personeli ve aileleri için program düzenlendi
        Amasya'da icra dairesi personeli ve aileleri için program düzenlendi
        Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor Tatlıpınar'da erkekle...
        Bu köyde Ramazan boyunca yemeklere kadın eli değmiyor Tatlıpınar'da erkekle...
        Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Amasya'da nüfusun yüzde 49,71'ini kadınlar oluşturuyor
        Amasya'da nüfusun yüzde 49,71'ini kadınlar oluşturuyor