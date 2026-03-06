Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 23:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        K.K. idaresindeki 61 ADS 638 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolu Durucasu köyü mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan U.K, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        Trump'tan yeni açıklama: İran koşulsuz teslim olmalı
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Abdullah Kavukcu'dan Serdal Adalı'ya cevap!
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Bebek Otel sahibinin şirketlerine kayyum atandı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bahis soruşturmasında 474 kişiye ceza!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        Bacaklarını kaybettiği kazada sürücü tahliye edildi!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        "Camiamıza derbi zaferi yaşatmak istiyoruz!"
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Fatura 14.5 milyar dolar artabilir
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        Uçuş iptalleri uzatıldı
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Katar Enerji Bakanı'ndan dikkat çeken petrol tahmini
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Beyin ölümü gerçekleşen aile hekiminin organları umut oldu
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        Hatice'nin cinayet sanığı için karar!
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu

        Benzer Haberler

        Amasya'da nüfusun yüzde 49,71'ini kadınlar oluşturuyor
        Amasya'da nüfusun yüzde 49,71'ini kadınlar oluşturuyor
        Gümüşhacıköy'de kadınlara yönelik bilgilendirme programı düzenlendi
        Gümüşhacıköy'de kadınlara yönelik bilgilendirme programı düzenlendi
        Merzifon'da gebelik ve doğum bilgilendirme standı kuruldu
        Merzifon'da gebelik ve doğum bilgilendirme standı kuruldu
        Muhasebecilerden Kaymakam Güneş'e ziyaret
        Muhasebecilerden Kaymakam Güneş'e ziyaret
        Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Demir, şehit aileleri ve gazilerle ifta...
        Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Demir, şehit aileleri ve gazilerle ifta...
        Hamamözü'nde Yeşilay muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi
        Hamamözü'nde Yeşilay muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi