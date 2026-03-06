Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri Haberleri

        Gümüşhacıköy'de kadınlara yönelik bilgilendirme programı düzenlendi

        Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bilgilendirme programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 14:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhacıköy'de kadınlara yönelik bilgilendirme programı düzenlendi

        Gümüşhacıköy Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bilgilendirme programı düzenlendi.

        Gümüşhacıköy belediye hizmet binasında gerçekleştirilen programa Belediye Başkanı Zehra Özyol, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan Başkan Özyol, kadınların toplumun temel taşı olduğunu belirterek, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta daha güçlü yer almalarının önem taşıdığını söyledi.


        Kadınların hayatın her alanında büyük emek verdiğini dile getiren Özyol, "Kadınlarımız ailede, çalışma hayatında ve toplumun her kademesinde fedakarlıklarıyla geleceğimizi şekillendiriyor. Kadınların hak ettiği değeri görmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması ve şiddetin her türlüsünden uzak bir yaşam sürmesi en büyük temennimizdir." dedi.

        Program kapsamında Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Arda Ocak Yolcu, kadın hastalıkları ve düzenli sağlık kontrollerinin önemi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

        Yolcu, erken teşhis ve düzenli muayenenin kadın sağlığında hayati rol oynadığını belirtti.

        Avukat Keziban Çintaş Çolak ise kadın hakları konusunda bilgilendirmede bulunarak, kadınların hukuki haklarını bilmelerinin ve gerektiğinde yasal yollara başvurmalarının önemine değindi.

        Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        İran: Bazı ülkeler arabuluculuk girişiminde
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        Hamaney operasyonunda 'Mavi Serçe' detayı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 7. gün!
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'dan sonra Küba mı?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        İran'da vurulan kız okulunu ABD mi vurdu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        Trump'a karşı AB'de tek ses: Sanchez Trump'ın nasıl düşmanı oldu?
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TÜSİAD'ın eski yöneticileri hakkında karar
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        TFF açıkladı: Türkiye Kupası'nın formatı değişti!
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        8 Mart öncesi TÜİK paylaştı
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        Bakan Gürlek'ten önemli mesajlar
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        "Demet Akalın rakibim olamaz"
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        İstanbul'daki kadın cinayetinde katil koca konuştu!
        Doğal platonun gücü oldu
        Doğal platonun gücü oldu
        Aşkı buldu
        Aşkı buldu
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        1903'te patent aldı ama kimse inanmadı!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Okan Buruk’un derbi planı şekillendi!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Ölümle yaşam arasında 2 saat... Kâbus davası 'Ağır Ceza'ya!
        Türkiye'ye döndüler
        Türkiye'ye döndüler
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        Süper Lig'de dev derbi heyecanı: İşte dikkat çeken notlar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Merzifon'da gebelik ve doğum bilgilendirme standı kuruldu
        Merzifon'da gebelik ve doğum bilgilendirme standı kuruldu
        Muhasebecilerden Kaymakam Güneş'e ziyaret
        Muhasebecilerden Kaymakam Güneş'e ziyaret
        Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Demir, şehit aileleri ve gazilerle ifta...
        Kaymakam Arslan ve Belediye Başkanı Demir, şehit aileleri ve gazilerle ifta...
        Hamamözü'nde Yeşilay muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi
        Hamamözü'nde Yeşilay muhtarlara bağımlılıkla mücadele eğitimi verdi
        Amasya'da 150 yıldan fazla geçmişi olan "sepet sallama" geleneği devam ediy...
        Amasya'da 150 yıldan fazla geçmişi olan "sepet sallama" geleneği devam ediy...
        Taşova Kaymakamı Kartal, çocuklarla iftar yaptı
        Taşova Kaymakamı Kartal, çocuklarla iftar yaptı