        Muhasebecilerden Kaymakam Güneş'e ziyaret

        –Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Gümüşhacıköy Temsilciliği üyeleri, Muhasebe Haftası dolayısıyla Gümüşhacıköy Kaymakamı Büşra Güneş'i ziyaret etti.

        İlçe temsilcisi Kamil Uğurlu, ziyarette, muhasebe mesleğinin ekonomik hayatın sağlıklı şekilde yürütülmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Muhasebe Haftası vesilesiyle mesleğimizin toplumdaki önemini anlatmak ve meslektaşlarımızın sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

        Kaymakam Güneş ise mali müşavirlerin kamu ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü dile getirerek, tüm mali müşavirlerin haftasını kutladı.



