Kıbrıs gazisi Ayık, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Ayık'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi. Ayık'ın cenazesi, yakınlarınca İstanbul'dan Taşova ilçesine bağlı Kumluca köyündeki evinin önüne getirilerek, helallik alındı. Daha sonra Kumluca Köyü Camisi'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Ayık'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınlarının yanı sıra Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, 15. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit, Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Zihni Uysal ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

