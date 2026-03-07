"Filistin Film Günleri" kapsamında Amasya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filmi izlendi

Canlı
        Haberleri

        "Filistin Film Günleri" kapsamında Amasya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin gösterimi yapıldı.

        Giriş: 07.03.2026 - 17:36
        "Filistin Film Günleri" kapsamında Amasya'da "Hind Rajab'ın Sesi" filminin gösterimi yapıldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği (SİSAY) işbirliğinde düzenlenen Filistin Film Günleri, Türkiye genelindeki sinema salonlarında eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

        Amasya'daki bir alışveriş merkezinde bulunan sinemada gösterimi yapılan "Hind Rajab'ın Sesi" filmini İl Kültür ve Turizm Müdürü Yaser Ergün, AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ile vatandaşlar izledi.

        Film, 29 Ocak 2024'te Gazze'de İsrail saldırıları sırasında bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Rajab'ın hayatını kurtarmak için Kızılay gönüllülerinin verdiği mücadeleyi anlatıyor.

        Uzun, sinemanın sadece sanat değil, aynı zamanda toplumun sesini duyurması için en güzel araçlardan biri olduğunu söyledi.

        Filmi izleyenlerden Ahmet Kırlangıç ise Filistin ile Gazze'ye karşı duyarlılıklarının devam ettiğini kaydetti.

        Amasya'da Filistin Film Günleri kapsamında "Hind Rajab'ın Sesi"nin yanı sıra "Gidecek Yer Yok" ve "Senden Geriye Kalan" adlı filmlerin gösterimi yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

