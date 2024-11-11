Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova ve Hamamözü'nde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi

        Amasya'nın Taşova ve Hamamözü ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 14:41 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Taşova ve Hamamözü'nde Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidan dikildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ve Hamamözü ilçelerinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Taşova İlçe Müftülüğü bahçesinde" Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Salih Kartal, daire amirleri ve öğrenciler katıldı.

        Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, fidan dikim çalışmalarının uzun süredir sürdüğünü söyledi.

        Morkan, "Bu alanda toplam 500 dikimi yapılacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmanın ardından katılımcılar diktikleri fidanlara can suyu verdi.

        Orman İşletme Müdürlüğünce alanda fidan dağıtımı da yapıldı.

        - Hamamözü

        Hamamözü'ndeki tören Orman Toplu Koruma mevkisinde gerçekleştirildi.

        Kaymakam Büşra Erdoğan, ormanların sadece geçmişten alınan bir miras olmadığını, geleceğe bırakılacak bir emanet olduğunu belirterek, "Geleceğe bir ışık olsun diye bu fidanlarımızı dikeceğiz, ülkemizin geleceği için ormanlarımızı ve yeşili korumalıyız." dedi.

        Törene, Belediye Başkanı Cihan Demir ve protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Kremlin Putin-Trump görüşmesi haberlerini yalanladı
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Taraftarıyla barış imzaladı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        2 işçi feci biçimde can verdi!
        Marmaray'da kavga
        Marmaray'da kavga
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        Otomotiv endüstrisinde Trump belirsizliği
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Merzifon'da trafik komisyonu toplantısı yapıldı
        Merzifon'da trafik komisyonu toplantısı yapıldı
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti
        Merzifon Kaymakamı Karaaslan, şehit ailesi ve gaziyi ziyaret etti
        Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Sonsuza kadar" video klibiyle and...
        Amasya'da ilkokul öğrencileri Atatürk'ü, "Sonsuza kadar" video klibiyle and...
        Amasya'da "Atalarımızla Ata'mıza özlem" etkinliği yapıldı
        Amasya'da "Atalarımızla Ata'mıza özlem" etkinliği yapıldı
        Amasya Valisi Bakan'dan Hamamözü ilçesine ziyaret
        Amasya Valisi Bakan'dan Hamamözü ilçesine ziyaret