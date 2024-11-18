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        Amasya'da vefat eden Kıbrıs gazisi Dursun Okan son yolculuğuna uğurlandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Okan için cenaze töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 17:56 Güncelleme: 18.11.2024 - 17:56
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        Amasya'da vefat eden Kıbrıs gazisi Dursun Okan son yolculuğuna uğurlandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde, 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Okan için cenaze töreni düzenlendi.

        İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Okan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi memleketi Taşova ilçesine getirildi.

        Yukarı Baraklı köyünde evinin önünde helallik alınmasının ardından köy camisinde Okan için cenaze namazı kılındı.

        Kıbrıs gazisi Dursun Okan, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, Okan'ın ailesi, Taşova Kaymakamı Salih Kartal, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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