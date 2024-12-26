Merzifon'da Kara Mustafa Paşa için mevlit okutuldu

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Hökelek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"Ülke, üzerinde yaşadığımız topraklardan ibaret değildir. Ülke, üzerinde ülkülerimizi gerçekleştirerek atalarımızdan aldığımız mirası koruyup artırarak, gelecek nesillere devretmekle yükümlü olduğumuz toprak bütünüdür. Bu toprak bütünlüğünü de ancak Merzifonlu Kara Mustafa Paşa gibi eserler bırakmış büyük şahsiyetler sağlayacaktır. Paşa'mızı rahmetle, minnetle anıyorum. Torunları olarak vefa örneği sergilemek istedik."

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile gurur duyduklarını dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

Dernek başkanı Mustafa Koçak, Kara Mustafa Paşa'yı vefatının 341. yılında rahmet, minnet ve dua ile andıklarını söyledi.

Merzifon Gençleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Kara Mustafa Paşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programının ardından vatandaşlara helva ve simit ikramında bulunuldu.

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