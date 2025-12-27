Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Taşova'da tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

        –Amasya'nın Taşova ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

        Giriş: 27.12.2025 - 14:50 Güncelleme: 27.12.2025 - 14:53
        Taşova'da tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
        Ümit E'nin (41) kullandığı ve Durucasu mevkisinde ilerleyen, yabancı plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Sürücünün yangını fark etmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tırın dorsesinde çıkan yangını söndürdü.

