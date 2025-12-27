Taşova'da tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı
–Amasya'nın Taşova ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
–Amasya’nın Taşova ilçesinde bir tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Ümit E'nin (41) kullandığı ve Durucasu mevkisinde ilerleyen, yabancı plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sürücünün yangını fark etmesi ve haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tırın dorsesinde çıkan yangını söndürdü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.