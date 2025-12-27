Suluova Kaymakamlığı, özel öğrencilere eğitim materyalleri hediye etti

–Suluova Kaymakamlığı tarafından, ilçe genelinde eğitim gören özel eğitim öğrencilerine eğitim materyalleri hediye edildi.

Kaymakam Şafak Gürçam, çocuklara destek olabilecek eğitim materyallerinin belirlenmesi için okul idaresi ve öğretmenleri ile görüşülerek tespitlerin yapıldığını söyledi.

İlçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyi okullarda eğitim ve öğretim gören tüm özel öğrencilerinin proje kapsamına alındığını ifade eden Gürçam, şunları kaydetti:

“Bu grupta yer alan çocuklarımızın özel gereksinimlerini destekleyecek eğitim materyalleri içeren paketleri hediye ettik. Özel öğrencilerimizin gereksinimlerine destek olmak, bireysel becerilerinin farkında olmaları konusunda yardımcı olmak ve yaratıcılıklarını desteklemek amaçlanmaktadır."