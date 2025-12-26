Habertürk
Habertürk
        Amasya Haberleri

Merzifon'da okul servisleri denetlendi

        Merzifon'da okul servisleri denetlendi

        Amasya'nınMerzifon ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 13:51 Güncelleme: 26.12.2025 - 13:53
        Merzifon'da okul servisleri denetlendi
        Amasya'nınMerzifon ilçesinde okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Merzifon Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler öğrenci servislerini kontrol etti.

        Servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğunu kontrol eden ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve araçlara fazla yolcu almamaları konusunda uyardı.

        Uygulamada, öğrencilere emniyet kemeri kullanımının önemine ilişkin hatırlatmada da bulunuldu.

        Okul servislerine yönelik denetimlerin süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

