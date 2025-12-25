Habertürk
Habertürk
        Amasya Haberleri

        Amasya'da atık malzemeler öğrencilerin elinde mimari yapıların maketlerine dönüştü

        Amasya'da ilkokul öğrencileri, atık malzemeleri mimari yapıların maketlerine dönüştürerek "Geri Dönüşüm Sergisi" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 15:25 Güncelleme: 25.12.2025 - 15:25
        Amasya'da atık malzemeler öğrencilerin elinde mimari yapıların maketlerine dönüştü
        Amasya'da ilkokul öğrencileri, atık malzemeleri mimari yapıların maketlerine dönüştürerek "Geri Dönüşüm Sergisi" düzenledi.

        Amasya TOBB Beyazıt ilkokulu 2/C sınıfını öğrencileri, Sıfır Atık Projesi kapsamında, karton, plastik, kağıt gibi geri dönüşüm malzemeleriyle, Anıtkabir, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Galata Kulesi, Selimiye Camisi, Kız Kulesi, Mısır piramitleri ve Özgürlük Anıtı gibi Türkiye ve dünyadan önemli mimari yapıların maketlerini yaptı.

        Sınıf öğretmeni Aysun Türkmen öncülüğünde hazırlanan sergiyle, maketi yapılan mimari yapılar okul öğrencileri ve öğretmenlerine sergilendi.

        Türkmen, yaklaşık 6 yıldır Sıfır Atık Projesinde öğrencileriyle yer aldığını ve dersleri eğlenceli hale getirdiğini söyledi.

        Öğrencilerin eğlenerek öğrendiklerini ifade eden Türkmen, "Yaptığımız çalışmaları derslerimizle ve kazanımlarla ilişkilendiriyoruz. Velilerimizi devreye sokuyoruz. Bu yıl özellikle 'Aile Yılı' olmasından dolayı velilerimiz bize daha da yakın oldular. Çocuklarımızla birlikte materyaller biriktirdik, araştırmalar yaptık. Araştırmalar yaparken çocuklarımızın öğrenmelerini sağladık. Elindeki materyali atmayan, her şeyi çöp olarak değerlendirmeyen bir bilince sahip güzel insanlar haline geldiler, zaten amacımız da buydu." diye konuştu.

        Öğrencilerden Zeynep Rukiye Arar ise "Bir eserin maketini yaptım, yaparken çok mutlu oldum, atık malzemeleri kullandığım için." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

