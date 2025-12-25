Göynücek'te gıda işletmelerinde denetim yapıldı

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, halk sağlığının korunmasının belediyenin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, gıda güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini, denetimlerin düzenli, planlı ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Yeniden yapılan kontrollerde, önceki denetimlerde yapılan uyarılar doğrultusunda eksikliklerin büyük ölçüde giderildiği gözlemlendi.

Daha önce yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla işletmelere tanınan yasal sürenin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen denetimler; zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri ile Toplum Sağlığı Merkezi Çevre Sağlığı Birimi personelinin ortak çalışmasıyla yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.