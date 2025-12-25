Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Göynücek'te gıda işletmelerinde denetim yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:08 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göynücek'te gıda işletmelerinde denetim yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AMASYA–Göynüce ilçesinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satış işletmelerine yönelik takip denetimleri gerçekleştirildi.

        Daha önce yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla işletmelere tanınan yasal sürenin sona ermesinin ardından gerçekleştirilen denetimler; zabıta ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda mühendisleri ile Toplum Sağlığı Merkezi Çevre Sağlığı Birimi personelinin ortak çalışmasıyla yapıldı.

        Yeniden yapılan kontrollerde, önceki denetimlerde yapılan uyarılar doğrultusunda eksikliklerin büyük ölçüde giderildiği gözlemlendi.

        Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, halk sağlığının korunmasının belediyenin öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını belirterek, gıda güvenliği konusunda taviz verilmeyeceğini, denetimlerin düzenli, planlı ve kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Sadettin Saran adli kontrolle serbest
        Fenerbahçe'den Saran kararı sonrası açıklama!
        Fenerbahçe'den Saran kararı sonrası açıklama!
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Cezaevlerinden tahliyeler başladı
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Futbolda FETÖ operasyonu: 4 isim ifade verecek
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        Anne 3 aylık bebeğini 4. kattan bıraktı!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        40 kişi hayatını kaybetti... 15 yıl hapis ve serbest!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        12 kez bıçakladı, ambulansın önünü kesti, karar çıktı!
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Yenilebilir olduğu düşünülen her 3 mantardan 1'i hastanelik ediyor
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Deniz Akkaya'ya zorlama hapis
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        Dursun Özbek'ten transfer mesajı!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Trabzonspor'dan Ahmed Kutucu'ya kanca!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Ukrayna'dan kritik Donbass önerisi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir

        Benzer Haberler

        Göynücek'te Şeb-i Arus programı düzenlendi
        Göynücek'te Şeb-i Arus programı düzenlendi
        Beden eğitimi öğretmeni karı koca spor salonlarında birbirlerine rakip oluy...
        Beden eğitimi öğretmeni karı koca spor salonlarında birbirlerine rakip oluy...
        Türkiye'nin en eski kadastro davası 75 yıl sonra sonuçlandı
        Türkiye'nin en eski kadastro davası 75 yıl sonra sonuçlandı
        Hastane personeline etkili iletişim ve hitabet eğitimi
        Hastane personeline etkili iletişim ve hitabet eğitimi
        Bakan Ersoy: 8 yılda 221 yeni kütüphane hizmete açıldı, üye sayımız 7,6 mil...
        Bakan Ersoy: 8 yılda 221 yeni kütüphane hizmete açıldı, üye sayımız 7,6 mil...
        "Amasya'dan İstanbul'a Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi" açıldı
        "Amasya'dan İstanbul'a Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi" açıldı