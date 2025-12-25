Habertürk
        Göynücek'te Şeb-i Arus programı düzenlendi

        Göynücek'te Şeb-i Arus programı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:05 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:08
        Göynücek'te Şeb-i Arus programı düzenlendi
        AMASYA–Göynücek’te, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Hz. Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla “Amasya Üniversitesi Tarihi Türk Müziği Topluluğu Şeb-i Arus Acemaşiran Mevlevî Ayini ve Sema Mukabelesi” programı düzenlendi.

        Programda, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin hoşgörü, sevgi ve insanlığa dair evrensel mesajları, Türk tasavvuf musikisi ve sema mukabelesi eşliğinde izleyicilerle buluştu.

        Programa katılan Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin, böylesine anlamlı ve kültürel değeri yüksek bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Mevlana’nın insanlığa ışık tutan düşüncelerinin ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

        Etkinliğe, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

