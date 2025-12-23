"Amasya'dan İstanbul'a Şeyh Hamdullah Sergisi" açıldı

Amasya'da, Osmanlı hat ekolünün kurucusu Şeyh Hamdullah'ın vefatının 505'inci yılı dolayısıyla, "Amasya'dan İstanbul'a Şeyh Hamdullah Sergisi" törenle açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, Şeyh Hamdullah'ın Osmanlı hat üslubunun kurucusu kabul edilerek, "Hattatların Reisi" ünvanıyla tarihe geçtiğini söyledi.

Şeyh Hamdullah Mektebi'nin İslam yazı sanatları tarihinin en uzun ömürlü ekolü olduğuna işaret eden Ersoy, "Üslubuyla, yüzlerce eseriyle, talebeleri ve takipçisi olan büyük hat üstatlarıyla, en nihayetinde hat sanatı üzerindeki muazzam etkisiyle bir arada değerlendirildiğinde hat tarihimizin zirvesi kabul edilmektedir. Böylesi bir alim ve sanatkarın hatırasını yaşatmak boynumuza borçtur. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız bu borcun gereğini hakkıyla yapmak için ciddi bir uzmanlık ve gayretle çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Şeyh Hamdullah'ın eserlerinin hiçbirinin Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından önce basılmadığına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Başkanlığımız, Şeyh Hamdullah'ın Fatih'in kitaplığı için istinsah ettiği, 'Mesalihu'l-Ebdan ve'l-Enfüs' eserini 2012'de bastı. 2015'te Sultan 2. Bayezid'in tilaveti için özel yazdığı Topkapı Sarayı'ndaki Mushaf'ın tıpkıbasımını yaptı. Yine özenle istinsah ettiği ve Osmanlı medrese müfredatının başucu kitaplarından olan 'Meşariku'l-Envari'n-Nebeviyye' isimli hadis kitabının tıpkı basımı da inşallah 2026'nın Ocak ayında tamamlanacak. Açılışını yaptığımız, 'Amasya'dan İstanbul'a Şeyh Hamdullah Yazma Eser Sergisi' de alanında bir ilktir. Bir taraftan büyük ustayı çok nitelikli bir çalışmayla anıyor, bir taraftan da onu Amasya ile yeniden buluşturarak bağrından çıkmış bu büyük tarihi şahsiyeti şehrimizin gündemine taşıyoruz. Bu özel projeyi, onun şehrine muhabbetinin ve vefasının da bir yansıması olarak görüyor, ruhunu ayrıca şad edeceğine inanıyoruz."

Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumunun 800 bine yaklaşan yazma ve nadir matbu eseriyle İslam ve Türk İslam tarihinin tüm asırlarına, siyasetine, kültürüne ve geniş etki coğrafyasına dair en büyük ortak entelektüel hafızayı temsil ettiğini anlatarak, şunları kaydetti: