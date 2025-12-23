Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Amasya'da konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Eskiden turizm denildiğinde insanların aklına ilk deniz, kum, sahil geliyordu. Biz ise turizmi çeşitlendirdik. Artık sağlık, kültür, inanç, gastronomi, spor, yayla ve daha birçok farklı turizm alanında çok nitelikli hizmet sunuyoruz." dedi.

Amasya Valiliği ile AK Parti Amasya İl Başkanlığını ziyaret eden Ersoy, kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun ve partililerle görüşen Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de devrim niteliğinde hizmetler hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'de birçok alanda rekor kırdıklarına işaret eden Ersoy, 2017 yılının 9 ayında 25 milyar doları biraz aşan turizm geliri varken, 2025 yılının aynı döneminde ülke ekonomisine 50 milyar dolar gelir sağladıklarını, yüzde 100 artış olduğunu vurguladı.

Son çeyrek rakamlarının da oldukça iyi geldiğini dile getiren Ersoy, "Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar doları aşacağız. Amerika'da, Çin'de, Almanya'da, Rusya'da, 200'e yakın ülkede Amasya'yı, Samsun'u, Diyarbakır'ı, Antalya'yı, şehirlerimizi tanıtıyoruz. Bugün 170'ten fazla ülkede Türk dizileri seyrediliyor." ifadelerini kullandı.