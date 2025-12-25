Taşova Belediyesi'nden pazarcı esnafına çorba ikramı

–Taşova Belediyesi pazarcı esnafına çorba ikramında bulundu.

İlçede Perşembe günleri kurulan halk pazarında sabah erken saatlerde tezgahlarını açan pazarcı esnafına çorba ikram edildi.

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, çorba ikramın uygulamasına, havaların soğuması ile birlikte tekrar başladıklarını ifade ederek,

"Pazarımıza hem ilçeden, hem de köylerimiz ve dışarıdan gelen pazarcı esnaf ve vatandaşlarımızın soğuk günlerde içlerini ısıtabilecek bir ikramda bulunulabiliyorsak ne mutlu bizlere. İnşallah bu süreç bu şekilde devam edecek, günlük 500 çorba ikram ediyoruz talep olduğu takdirde sayıyı çoğaltacağız" diye konuştu.