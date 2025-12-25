Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da öğrenciler artırılmış gerçeklik teknolojisiyle tanıştı

        Amasya'da ilkokul öğrencileri için, artırılmış gerçeklik (Augmented Reality-AR) teknolojisiyle hikaye kahramanları canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:34
        Gökmedrese Şehit Şenay Aybüke Yalçın İlkokulu 3/A sınıfında artırılmış gerçeklik teknolojisi desteğiyle, hikaye kahramanları canlandırılarak çğrencilere gösterildi.

        Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE biriminden Dr. Gökhan Sontay tarafından gerçekleştirilen artırılmış gerçeklik tekonolojisiyle hikaye kahramanlarını canlandırma etkinliğinde öğrencilerin hayal gücünü, yaratıcılığını ve dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler okudukları hikayelerde yer alan kahramanları seçerek bu karakterleri artırılmış gerçeklik uygulamaları yardımıyla üç boyutlu olarak telefon ve tabletlerden izledi.

        Sontay,etkinlikte öğrencilerin çok eğlendiğini anlatarak,

        “İlkokul düzeyinde artırılmış gerçeklik kullanarak bir çok farklı etkinlikler yürütmekteyiz. Bugün burada öğrencilerle masal karakterlerini canlandırdık. Telefon ve tabletlere yüklenen yazılımlar sayesinde masal karakterleri canlandı, öğrencilerin bilişsel düzeyleri, okuma düzeyleri bu sayede arttı" dedi.

        Sınıf öğretmeni Yasemin Bünyat ise “Artırılmış gerçeklik uygulaması sayesinde çocuklar okudukları kitapların canlandığını görünce daha da heyecanlanıyorlar. Bu şekilde okuma şevkleri de artıyor, okumayı daha çok seviyorlar" diye konuştu

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

