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        Suluova'da "Amasya'yı Yaşıyorum" etkinliği düzenlendi

        Suluova Şeker İlkokulu tarafından "Amasya'yı Yaşıyorum" etkinliği kapsamında, yöresel eşya ve lezzetlerin tanıtımının yapıldığı program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:38
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        Suluova'da "Amasya'yı Yaşıyorum" etkinliği düzenlendi
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        Suluova Şeker İlkokulu tarafından "Amasya'yı Yaşıyorum" etkinliği kapsamında, yöresel eşya ve lezzetlerin tanıtımının yapıldığı program düzenlendi.

        Okulda düzenlenen programa, Kaymakam Şafak Gürçam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, Şeker İlkokulu Müdürü Cemil Küpçü ve öğretmenler katıldı.

        Kaymakam Gürçam, yaptığı konuşmada, öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıma katkı sağlamaya çalışmalarının oldukça kıymetli olduğunu, Amasya ve Suluova'nın sayısız tarihi ve kültürel değeri olduğunu söyledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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