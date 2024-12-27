Amasya'da yangın tatbikatı düzenlendi

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, yangın risklerine karşı hazırlıklı olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla tatbikat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Tatbikat kapsamında, yangın anında doğru davranış biçimleri, tahliye prosedürleri ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi.

Olası yangın risklerine karşı hazırlıklı olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından senaryo gereği 4. katta meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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