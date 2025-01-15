Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı

        Amasya'da Vali Önder Bakan başkanlığında il Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı
        ABONE OL

        Amasya’da Vali Önder Bakan başkanlığında il Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

        Amasya Valiliğinde yapılan toplantıda, terör, uyuşturucu, suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, aranan şahısların yakalanması ve trafik güvenliği konuları ele alındı.

        Amasya'da asayiş konularına önem verdiklerini belirten Vali Bakan, "Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamaları için tüm kolluk kuvvetlerimiz ve ilgili birimlerimiz ile görevimizin başındayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Taşova'da "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliği düzenlendi
        Taşova'da "Dilimizin Zenginlikleri" etkinliği düzenlendi
        Suluova'da JAV İlçe Temsilciliği açıldı
        Suluova'da JAV İlçe Temsilciliği açıldı
        Hamamözü Belediye Başkanı Demir, TOKİ çalışmalarını inceledi
        Hamamözü Belediye Başkanı Demir, TOKİ çalışmalarını inceledi
        Amasya'da elektrik trafosu yanında erkek cesedi bulundu
        Amasya'da elektrik trafosu yanında erkek cesedi bulundu
        Otomobilde, 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı (2)
        Otomobilde, 2'si bagajda 5 kaçak göçmen yakalandı (2)
        Otomobilin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıdı
        Otomobilin tavanında çift kişilik baza ve yatak taşıdı