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        Suluova'da bilgi ve kültür şenliği düzenlendi

        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası bilgi ve kültür şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 13:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 13:28
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        Suluova'da bilgi ve kültür şenliği düzenlendi
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        Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası bilgi ve kültür şenliği düzenlendi.

        Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, şenlik kapsamında yapılan yarışmaya ilçe genelindeki 15 ilkokuldan 75 öğrencinin katıldığını, şenliğin amacının yarışmak değil eğlenmek, eğlenirken de öğrenmek olduğunu söyledi.

        Etkinliğin sonunda Kaymakam Şafak Gürçam, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ve diğer katılımcılar tarafından başarılı öğrencilere ödülleri verildi.

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        Galeri

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