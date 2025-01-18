Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Adalet Bakanı Tunç, Amasya'da ziyaretlerde bulundu

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 18.01.2025 - 12:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adalet Bakanı Tunç, Amasya'da ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Bakan Tunç, Amasya Valiliğini ziyaret etti.

        Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Amasya Valisi Önder Bakan ile bir süre görüşen Tunç, kentte sürdürülen çalışmalar hakkında brifing aldı.

        Tunç, daha sonra Amasya Adliyesi ve Amasya Barosunu ziyaret etti.

        Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman ve Amasya Baro Başkanı Hakan Subaşı ile sohbet eden Tunç, adliye çalışmaları ile ilgili bilgi aldı.

        Bakan Tunç'a ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez ile partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Kavga anı kameraya yansıdı! Ölümle biten gezme!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Eşi serbest kaldı! Müstehcen tutuklama!
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Penaltı ve kırmızı yorumu
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Kalp krizi vakaları patladı! Suçlu COVID-19 mu yoksa aşılar mı?
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Bol köpüklü Türk kahvesinin püf noktaları
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Çekiçle başına vurup sordu: Sen daha ölmedin mi? Tetiğe bastı!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Rusya aslında çok daha küçükmüş!
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Daha 16 yaşında! Alkollü sürücü kuryeyi öldürdü
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Solskjaer'i tanıyalım...
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Şüpheliler aranıyor! 17 yaşında öldüren kavga!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Doktora çarpıp öldürmüştü! Alkollü sürücünün avukatından şaşırtan savunma!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Bu hafta onlar konuşuldu
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        Hiçbir baba bunu haketmez! Bu zorluklara "dur" diyelim
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        ABD'de TikTok yasağı onaylandı: Bir günleri var
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        Yapay zekaya göre Türkiye'nin en güzel kadını kim?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İşçi emekliliğe zorlanabilir mi?
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        İsrail kabinesi ateşkesi onayladı
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        HT Spor'da haftanın canlı yayınlanacak maçları belirlendi!
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"
        "Hollywood'u bunlar mı kurtaracak?"

        Benzer Haberler

        İlkokul öğrencileri tekerlekli sandalye için 100 kilogram plastik kapak top...
        İlkokul öğrencileri tekerlekli sandalye için 100 kilogram plastik kapak top...
        Amasya'da ilkokul öğrencilerinden Gazze'ye anlamlı bağış
        Amasya'da ilkokul öğrencilerinden Gazze'ye anlamlı bağış
        Taşova Belediyesi öğrencilere Akademi Belediye Kartları dağıtıyor
        Taşova Belediyesi öğrencilere Akademi Belediye Kartları dağıtıyor
        Hamamözü Belediye Başkanı Demir'den Rektör Turabi'ye ziyaret
        Hamamözü Belediye Başkanı Demir'den Rektör Turabi'ye ziyaret
        Taşova'da 3 bin 500 öğrenci karne aldı
        Taşova'da 3 bin 500 öğrenci karne aldı
        Amasya'da Gazze'deki ateşkes tatlı dağıtılarak kutlandı
        Amasya'da Gazze'deki ateşkes tatlı dağıtılarak kutlandı