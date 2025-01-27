Amasya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Geydoğan köyünde Hacer Köybaşı’na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Köylüler alevlere müdahale etti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Köye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Taşova Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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