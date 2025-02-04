Amasya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Amasya'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
K.S. idaresindeki 05 HE 114 plakalı otomobil, Yeşil Yenice mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi.
Otomobildeki sürücü ile diğer 2 kişinin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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