Amasya'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
Amasya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde, O.B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, E.E'nin kullandığı U dönüşü yapmak isteyen 05 AL 355 plakalı otomobile çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.O. yaralandı.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.