Amasya'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.O. yaralandı.

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