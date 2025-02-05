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        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 05.02.2025 - 17:10
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        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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        Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.

        Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

        Göynücek ilçesine bağlı Alan köyü ve çevre köylerde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

        Yağışın sürdüğü bölgede kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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