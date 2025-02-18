Gümüşhacıköy'de trafik denetimleri devam ediyor

Ayrıca, 5 bin 357 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı ve yapılan sorgulamalar sonucunda 7 aranan şahıs yakalandı.

Yapılan kontrollerde 85 araca toplam 607 bin 890 lira cezai işlem uygulandı.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda gerçekleştirdikleri denetimlerde 2 bin 470 aracı sorguladı.

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