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        Gümüşhacıköy'de trafik denetimleri devam ediyor

        Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda gerçekleştirdikleri denetimlerde 2 bin 470 aracı sorguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 15:11 Güncelleme: 18.02.2025 - 16:17
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        Gümüşhacıköy'de trafik denetimleri devam ediyor
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        Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda gerçekleştirdikleri denetimlerde 2 bin 470 aracı sorguladı.

        Yapılan kontrollerde 85 araca toplam 607 bin 890 lira cezai işlem uygulandı.

        Trafik denetimleri kapsamında 6 sürücünün ehliyetine el konulurken, 14 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca, 5 bin 357 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıldı ve yapılan sorgulamalar sonucunda 7 aranan şahıs yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Öztürk, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

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