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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi Amasya'ya getirildi

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 02:49 Güncelleme: 22.02.2025 - 02:54
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi Amasya'ya getirildi
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesine getirildi.

        Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na indi.

        Cenazeyi, şehidin ailesinin yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Merzifon Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, askeri erkan ile vatandaşlar karşıladı.

        Askerlerin omzunda cenaze aracına yüklenen şehidin naaşı, dua edilmesinin ardından, kara yoluyla Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyüne gönderildi.

        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun cenazesi, Çukuröz köyünde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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