Amasya'da çocuklar kar yağışının ardından kızak keyfi yaşadı
Amasya'nın Taşova ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, kızaklarla kayarak eğlendi.
Amasya'nın Taşova ilçesinde kar yağışının ardından çocuklar, kızaklarla kayarak eğlendi.
Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Dereli köyünde kızakla kayarak gönüllerince zaman geçirdi.
Çocuklardan Ahmet Yılmaz, çok eğlendiklerini ifade ederek, "İki gündür kar yağıyor, biz de köyde kızağın keyfini çıkarıyoruz, çok güzel eğleniyoruz." ifadelerini kullandı.
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