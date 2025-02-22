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        Amasya'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı

        Amasya'da ramazan ayının yaklaşması nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 16:59 Güncelleme: 22.02.2025 - 17:06
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        Amasya'da ramazan öncesi gıda denetimi yapıldı
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        Amasya’da ramazan ayının yaklaşması nedeniyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından denetim yapıldı.

        ​Vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamak amacıyla ekipler tarafından hijyen koşullarının kontrolünün yanı sıra, ramazan ayı nedeniyle özellikle et ve et ürünleri, tatlılarda kullanılan yağ ve şeker ile ekmek ve pide ürünlerinde kullanılan un, yumurta ve susamın mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, vatandaşların özellikle ramazan ayında karşılaşacakları gıda ile ilgili sorunları 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmelerinin önem taşıdığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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