Amasya'da ilkokul öğrencileri, eski olimpiyat şampiyonu güreşçi Demir'i sınıflarına davet etti

Amasya TOBB Bayezit İlkokulu öğrencileri, Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda şampiyon olan eski milli güreşçi Mahmut Demir'i sınıflarına davet etti.

4/G sınıfı öğretmeni Meltem Emiroğlu, öğrencileriyle beraber, şampiyon güreşçiyi başarı hikayesini dinlemek için sosyal medyadan sınıfa davet etti.

Öğrencilerin davetini kabul eden Demir, sınıfa gelerek başarı hikayesini öğrencilerle paylaştı.

Demir, öğrencilerle çok güzel vakit geçirdiği ifade ederek, "Bu davetlerinden dolayı başta Sınıf Öğretmenimiz olmak üzere misafirperverliklerinden dolayı Sayın Okul Müdürümüze ve minik yavrularımıza bu güzel gün için çok teşekkür ediyorum, iyi ki varlar. Minik yavrularımız ülkemizin geleceği, kendilerinin özünde vatan sevgisini, bayrak sevgisini zaten görüyoruz. Yavrularımızın bundan sonraki yaşantılarında bahtları açık olur inşallah." diye konuştu.

Sınıf öğretmeni Emiroğlu ise çok mutlu olduklarını anlatarak,

"Kendisinin telefon numarası yoktu ama sosyal medyadan ulaşmak istedim. Gerçekten güzelce durumu anlattım sosyal medyadan Mahmut Bey’e mesaj olarak. Daha sonra 12 dakika sonra bize geri döndü, çok sevindik tabii. Sınıfımıza davet ettik, geldi. Başarmanın ne kadar önemli olduğunu, bayrağımızın göndere çekilmesinin, İstiklal Marşı okumamızın ne kadar önemli olduğunu, milli sporcu olmanın ne kadar önemli olduğunu bize ve çocuklarıma anlattı." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere küçük hediyeler de veren Demir, Amerikalı güreşçiyi yendiği ve sırtına oturduğu fotoğrafın basılı olduğu kupaları öğrencilere hediye etti.

Okul idaresi de Demir'e plaket takdim etti.