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        Amasya'da mangala turnuvası düzenlendi

        Amasya'da 115 oyuncunun katılımıyla mangala turnuvası yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 19:16 Güncelleme: 23.02.2025 - 19:16
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        Amasya'da mangala turnuvası düzenlendi
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        Amasya'da 115 oyuncunun katılımıyla mangala turnuvası yapıldı.

        Mangala Federasyonu ve Amasya Belediyesi iş birliğinde, Amasya Belediyesi Fuaye Alanı'nda düzenlenen organizasyona 6 ile 50 yaş arasında sporcular katıldı.

        Mangala Federasyonu İl Temsilcisi Canan Alıcıoğlu, çok anlamlı bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

        Mangala oyununun çocukların analitik düşünce ve karar verme yeteneğinin artırılması konusunda çok büyük katkısının olduğunu aktaran Alıcıoğlu, "Aile içerisine geleneksel Türk oyunlarını sokabilmek için bir proje başlattık. Bu proje kapsamında 3 hafta boyunca perşembe günleri belediye binasında Amasyalı ailelere eğitim verdik. Bestemşe ve Türk mangalası öğrettik. Bitiminde bugün itibarıyla bütün eğitime katılan ve Amasya'da mangala bilen insanları davet ettik. Çok güzel bir organizasyon oldu, herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi de oyuncuları ziyaret ederek, "Mangala turnuvasındayız. Amasya Belediyesi ile Mangala Federasyonunun birlikte yapmış olduğu bir etkinlik. Bundan sonra devamını yapacağız, öncelikle onu söylemek istiyoruz. Çocuklarımızı geçmişinden kopmadan geleceğe taşıyacağımız, geçmişe ait oyunları da geleceğe götürebileceğimiz güzel bir etkinlik." ifadelerini kullandı.

        Sevindi ve Alıcıoğlu, turnuvada dereceye giren oyuncuları tebrik ederek ödüllerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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