Amasya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Etkinliğe, Amasya Valisi Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ile Doğa Koruma Milli Parklar Amasya Şube Müdürü Habibe Yolcu katıldı.

Amasya Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Suluova'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

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