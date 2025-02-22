Amasya'da polisler ve çocuklar Emniyet Müdürlüğü binasının duvarını boyadı

Etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ile Amasya Valisi Önder Bakan'ın eşi Elif Bakan da katıldı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Aykut Aziz Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenledikleri bu etkinlikle şubeye gelen çocukların kendilerini daha huzurlu ve güvende hissetmelerini sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Çocuklar ve polisler ayrıca, boyadıkları ellerinin izlerini duvara çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Amasya Üniversitesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında Çocuk Şube Müdürlüğüne gelen çocuklar, polislerle duvarı boyadı.

Amasya'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünün duvarı, çocuklar ve polisler tarafından rengarenk boyandı.

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