Amasya'da jandarma okul servis araçlarını denetledi

Denetimlerde okul servislerinin güvenlik standartlarına uygunluğu gözden geçirildi, araçlarının teknik durumlarının yanı sıra şoförlerin davranışları, araçların periyodik bakım ve kontrolleri gibi unsurlar incelendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, denetimde 38 okul servis aracı denetimden geçti.

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