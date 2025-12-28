Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Amasya'nın yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kentin yüksek kesimlerine, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı, düşük rakımlı yerlerde ise yağmur etkili oldu.
Akdağ Yaylası ve Taşova ilçesine bağlı Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Bölgede soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor.
