Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Bölgede soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor.

Akdağ Yaylası ve Taşova ilçesine bağlı Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Kentin yüksek kesimlerine, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağdı, düşük rakımlı yerlerde ise yağmur etkili oldu.

