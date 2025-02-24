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        Amasya'da şelaleler dondu

        AMASYA'da hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, Su Atan ve Kaleköy şelaleleri buz tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:25
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        Amasya'da şelaleler dondu
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        AMASYA’da hava sıcaklığı, sıfır derecenin altına düşerken, Su Atan ve Kaleköy şelaleleri buz tuttu.

        Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü Amasya’da, merkeze 15 kilometre uzaklıktaki Çakallar Mahallesi’nde bulunan Su Atan ve Kaleköy şelaleleri dondu. Şelale çevresinde, kaya üzerinden akan suyun donmasıyla 4-5 metrelik buz sarkıtları oluştu. Şelaleyi ziyaret edenler, buz sarkıtlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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