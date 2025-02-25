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        Amasya'da jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 15:35 Güncelleme: 25.02.2025 - 15:35
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        Amasya'da jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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        Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

        İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

        Ekipler, yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere saman ve yem bıraktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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