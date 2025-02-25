Amasya'da jandarma ekipleri yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

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