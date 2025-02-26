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        Amasya'nın "Yassıçal çuha" ve "Gediksaray" dokumaları coğrafi işaretle tescillendi

        Amasya'da, "Yassıçal çuha" ve "Gediksaray" dokumaları, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:40 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:57
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        Amasya'nın "Yassıçal çuha" ve "Gediksaray" dokumaları coğrafi işaretle tescillendi
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        Amasya'da, "Yassıçal çuha" ve "Gediksaray" dokumaları, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

        Amasya Valiliği ve Amasya Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) girişimleri sonucu coğrafi işaret alan dokumalar, kentteki bir otelde tanıtıldı.

        Vali Önder Bakan, burada yaptığı konuşmada, Amasya'da "Yassıçal çuha dokuması" ve "Gediksaray dokuması"nın üretiminin iki asırdan fazladır sürdürülen el sanatı ve geleneksel kültürün bir parçası olduğunu söyledi.

        Amasya'nın yakın zamana kadar yalnızca 4 coğrafi ürüne sahip olduğunu söyleyen Bakan, "Valiliğimizin başlattığı çalışmalar ve kurumlarımızın destekleriyle bugün bu sayı 24'e ulaşmıştır. Bu sayıyı 50'nin üzerine çıkaracak kültürel mirasa sahibiz. Coğrafi işaret aldığımız bu ürünleri sadece ülkemizde tescil etmekle yetinmeyelim. Avrupa Birliği'nde de tescil ettirerek yurt dışı pazarında da daha çok pay almayı hedeflemekteyiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından dokumaların coğrafi işaret belgesi, Vali Bakan tarafından Amasya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç'a verildi.

        Programa, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve protokol üyeleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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