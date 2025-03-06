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        Amasya'da fabrika işçileri eylem yaptı

        Amasya'nın Suluova ilçesinde et ürünleri fabrikasında çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi taleplerinin karşılanmadığını iddia ederek eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:49
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        Amasya'da fabrika işçileri eylem yaptı
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        Amasya'nın Suluova ilçesinde et ürünleri fabrikasında çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi taleplerinin karşılanmadığını iddia ederek eylem yaptı.

        Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİ Besi OSB) faaliyet gösteren firmada çalışan 250 işçi, fabrika bahçesinde yürüyüş yaparak, sloganlar attı.

        İşçiler adına açıklama yapan Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) yetkilisi Hüseyin Kaşif, fabrikada çalışan 250 sendika üyesi işçinin, sendikal hakları ve toplu iş sözleşmesi talepleri için mücadele ettiğini söyledi.

        Kaşif, 10 Aralık 2024 itibarıyla toplu sözleşme görüşmelerinin başladığını ancak bir sonuç alınamadığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar yaptığımız görüşmelerde maalesef taleplerimizi yeteri kadar karşılayacak teklifler gelmediği için eylem, etkinlik ve protestolara başladık. Bu sebeple yaptığımız eylem ve protestolar sayesinde işveren sesimize kulak verdi. Dolayısıyla toplu görüşme pazarlık masasında tekrar bir kanal açıldı ve görüşmelere şu sıralar devam ediyor. Biz artık üyelerimizin ciddiye alınmasını isteyen teklifler istiyoruz. Biz istiyoruz ki onlar, Ramazan Bayramı'na kadar bu işler hallolsun, çifte bayram yapsın. Masada taleplerimiz belli, bunların en kısa sürede karşılanmasını talep ediyoruz. Biz greve çıkmak istemiyoruz, eylem yapmak istemiyoruz. Amacımız toplu iş sözleşmesinin bir an önce imzalanması."

        İşçiler, açıklamanın ardından işlerinin başına döndü.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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