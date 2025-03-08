Suluova Belediye Başkanı Uzun, kadınların gününü kutladı

Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla işçi kadınlara karanfil verdi.

Suluova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden Uzun, burada çalışan kadınların gününü kutlayarak karanfil hediye etti.

Kadınların baş tacı olduğunu belirten Uzun, ülke kadınının hayatın her aşamasında varlığını sürdürmek adına örnek bir yaşam mücadelesi gösterdiğini söyledi.

Kadınları tebrik eden Uzun, "Çalışan kadınlarımız bir taraftan eşine, çocuğuna ve evine bakarken bir taraftan da hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına büyük bir özveriyle çalışıyor. Büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gösteren kadınlarımızı kutluyorum." dedi.