Suluova Belediye Başkanı Uzun, kadınların gününü kutladı
Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla işçi kadınlara karanfil verdi.
Suluova Belediye Başkanı Rifat Uzun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla işçi kadınlara karanfil verdi.
Suluova Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren işletmeleri ziyaret eden Uzun, burada çalışan kadınların gününü kutlayarak karanfil hediye etti.
Kadınların baş tacı olduğunu belirten Uzun, ülke kadınının hayatın her aşamasında varlığını sürdürmek adına örnek bir yaşam mücadelesi gösterdiğini söyledi.
Kadınları tebrik eden Uzun, "Çalışan kadınlarımız bir taraftan eşine, çocuğuna ve evine bakarken bir taraftan da hem ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına büyük bir özveriyle çalışıyor. Büyük bir sorumluluk ve fedakarlık gösteren kadınlarımızı kutluyorum." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.