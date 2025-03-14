Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da yaralı ihbarına giden sağlık çalışanlarına, öğrencilerden sürpriz kutlama

        Amasya'da lise öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık ekiplerine sürpriz kutlama hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 14.03.2025 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da yaralı ihbarına giden sağlık çalışanlarına, öğrencilerden sürpriz kutlama
        ABONE OL

        Amasya'da lise öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık ekiplerine sürpriz kutlama hazırladı.

        Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlık çalışanları için sürpriz kutlama planladı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan okul müdürü Hüseyin Kılıç, bir öğrencinin düşerek yaralandığı ihbarını yaptı.

        Okula gelen ekipler, öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı. Sağlık çalışanlarına çiçek veren öğrenciler, ekibin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

        Sağlıkçılardan Dr. Üneys Çarklı, gördükleri karşısında çok şaşırdıklarını ve duygulandıklarını söyledi.

        Kendileri için çok büyük sürpriz olduğunu dile getiren Çarklı, "Bugün bize acil şekilde bir vaka verildi. Aslında 14 Mart Tıp Bayramı için sürpriz bir kutlama olduğunu öğrendik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık." diye konuştu.

        Okul müdürü Kılıç ise sağlık çalışanlarının bayramını farklı bir şekilde kutlamak istediklerini belirterek, "Sağlık çalışanlarını belki meşgul ettik ama onlardan da meşguliyet anlamında özür diliyoruz. Hem kutlama hem de öğrencilerimizle sağlık çalışanlarını bir araya getirip, güzel bir etkinlik yapalım istedik. Sağlık çalışanları olmadan hayatımızın olmayacağını tekrar göstermek, bunun için farkındalık oluşturmak amacıyla bunu yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerinden Elif Sude Hatipoğlu da Tıp Bayramı dolayısıyla özel bir program hazırladıklarını anlatarak, "Yüksekten düşmüş gibi davrandım. Arkadaşlarım da yanımda bana eşlik ederek, çiçek verdik doktorlarımız geldiğinde. Tıp bayramlarını kutladım, çok sevindiler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Trump'ın Tesla ile pozuna soruşturma talebi
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        19 yaşındaki Enes ağlattı! Kafa kafaya acı son!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Aracını çeker misin" diye aradı... Bacağı kırıldı çapraz bağları koptu!
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Abdullah 24 yaşındaydı... Belinden silahını çıkardı... Ölümle biten oyun!
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Çoğumuz varlığından habersiziz: Kolesterolü düşürüyor
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...

        Benzer Haberler

        Gümüşhacıköy'de polis ve jandarma ekipleri KADES bilgilendirmesi yaptı
        Gümüşhacıköy'de polis ve jandarma ekipleri KADES bilgilendirmesi yaptı
        İhbara giden sağlık ekiplerine sürpriz kutlama
        İhbara giden sağlık ekiplerine sürpriz kutlama
        Amasya'da otluk alanda başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü
        Amasya'da otluk alanda başlayıp ağaçlık bölgeye sıçrayan yangın söndürüldü
        "Amasya Şer'iyye Sicilleri' konusunda eğitim verildi
        "Amasya Şer'iyye Sicilleri' konusunda eğitim verildi
        Amasya'da ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı
        Amasya'da ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıtıldı
        Acil tıp teknisyeni abla kardeş aynı ambulansta görev yapıyor
        Acil tıp teknisyeni abla kardeş aynı ambulansta görev yapıyor