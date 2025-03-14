Amasya'da yaralı ihbarına giden sağlık çalışanlarına, öğrencilerden sürpriz kutlama

Amasya'da lise öğrencileri, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık ekiplerine sürpriz kutlama hazırladı.

Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sağlık çalışanları için sürpriz kutlama planladı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan okul müdürü Hüseyin Kılıç, bir öğrencinin düşerek yaralandığı ihbarını yaptı.

Okula gelen ekipler, öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı. Sağlık çalışanlarına çiçek veren öğrenciler, ekibin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Sağlıkçılardan Dr. Üneys Çarklı, gördükleri karşısında çok şaşırdıklarını ve duygulandıklarını söyledi.

Kendileri için çok büyük sürpriz olduğunu dile getiren Çarklı, "Bugün bize acil şekilde bir vaka verildi. Aslında 14 Mart Tıp Bayramı için sürpriz bir kutlama olduğunu öğrendik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık." diye konuştu.

Okul müdürü Kılıç ise sağlık çalışanlarının bayramını farklı bir şekilde kutlamak istediklerini belirterek, "Sağlık çalışanlarını belki meşgul ettik ama onlardan da meşguliyet anlamında özür diliyoruz. Hem kutlama hem de öğrencilerimizle sağlık çalışanlarını bir araya getirip, güzel bir etkinlik yapalım istedik. Sağlık çalışanları olmadan hayatımızın olmayacağını tekrar göstermek, bunun için farkındalık oluşturmak amacıyla bunu yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerinden Elif Sude Hatipoğlu da Tıp Bayramı dolayısıyla özel bir program hazırladıklarını anlatarak, "Yüksekten düşmüş gibi davrandım. Arkadaşlarım da yanımda bana eşlik ederek, çiçek verdik doktorlarımız geldiğinde. Tıp bayramlarını kutladım, çok sevindiler." dedi.