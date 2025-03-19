Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da ilkokul öğrencilerine güvenlik ve trafik eğitimi verildi

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki tüm ilkokullarda güvenlik ve trafik eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 16:12 Güncelleme: 19.03.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da ilkokul öğrencilerine güvenlik ve trafik eğitimi verildi
        ABONE OL

        Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki tüm ilkokullarda güvenlik ve trafik eğitim verildi.

        Eğitimler kapsamında öğrencilere polislik mesleği ve polislerin görevleri anlatıldı. Çocukların olası tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

        Eğitimler sırasında polis ekipleri çocuklarla yakından ilgilenerek onların merak ettiği soruları da yanıtladı.

        Öğrencilere eğitim sonunda çeşitli hediyeler dağıtılırken, çocuklar polis araçlarını da yakından inceleme fırsatı buldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamalar
        Özel'den gözaltı açıklaması
        Özel'den gözaltı açıklaması
        Gözaltı kararı verilen isimler
        Gözaltı kararı verilen isimler
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        İBB merkezli yolsuzluk soruşturması: 100 isim için gözaltı kararı!
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye hukuk devletidir
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        "Piyasaların sağlıklı işleyişi için her şey yapılıyor"
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İstanbul’da 4 gün gösteri yasağı, yollar kapalı
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        İBB Başkanı İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası X ve Instagram'a erişim sorunu
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        2 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaraladı! Yapay zeka savunması
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Akademiye kabul edildi
        Akademiye kabul edildi
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Bizim Çocuklar avantaj peşinde!
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Çocukluk dönemi aşı takvimi değişti
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Şampiyonluğu 7 takım belirleyecek!
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Zelenskiy: Bugün Trump'la görüşeceğim
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Zamane çocukları neler yapıyor neler!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Bu belirtilere sahipseniz yeme bağımlısı olabilirsiniz!
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik
        Yaramaz çocuklara karşı 5 taktik

        Benzer Haberler

        Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
        Bakkal kültürünü kayınpederinden kalma 60 yıllık iş yerinde yaşatmak istiyo...
        Bakkal kültürünü kayınpederinden kalma 60 yıllık iş yerinde yaşatmak istiyo...
        Amasya'da arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Amasya'da arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Amasya'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Amasya'da konuştu:
        Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
        Amasya'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü