Amasya'da ilkokul öğrencilerine güvenlik ve trafik eğitimi verildi

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezindeki tüm ilkokullarda güvenlik ve trafik eğitim verildi.

Eğitimler kapsamında öğrencilere polislik mesleği ve polislerin görevleri anlatıldı. Çocukların olası tehlikelere karşı kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimler sırasında polis ekipleri çocuklarla yakından ilgilenerek onların merak ettiği soruları da yanıtladı.

Öğrencilere eğitim sonunda çeşitli hediyeler dağıtılırken, çocuklar polis araçlarını da yakından inceleme fırsatı buldu.