Göynücek'te gıda denetimleri yapıldı

Amasya’nın Göynücek ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri vatandaşların güvenli gıda tüketmeleri için denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Barış Çelik ve gıda kontrol görevlileri tarafından rutin olarak gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilave ramazan denetimlerini de yoğun bir şekilde gerçekleştiriyor.

Tüketici sağlının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması için gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verildi.

Denetimlerde işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, fiziki ortamları, asgari teknik ve hijyenik şartlara uygunluklarının kontrolü yapıldı.