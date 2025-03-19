Taşova'da gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi

Programa Belediye Başkanı Ömer Özalp,, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

Taşova Belediyesi, Sosyal Tesislerinde, Taşova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakamı Salih Kartal, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

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