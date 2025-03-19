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        Taşova'da gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi

        Amasya'nın Taşova ilçesinde gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:57 Güncelleme: 19.03.2025 - 22:03
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        Taşova'da gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde gazi ve şehit aileleri için iftar programı düzenlendi.

        Taşova Belediyesi, Sosyal Tesislerinde, Taşova Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakamı Salih Kartal, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Programa Belediye Başkanı Ömer Özalp,, protokol üyeleri, gaziler ve şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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