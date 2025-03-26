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        Amasya'da Meyvecilik Sektör Toplantısı yapıldı

        Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında, Amasya İli Meyvecilik Sektör Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:06 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:08
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        Amasya'da Meyvecilik Sektör Toplantısı yapıldı
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        Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında, Amasya İli Meyvecilik Sektör Toplantısı yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, birlik başkanları, meyvecilik sektör temsilcileri ve yerel üreticiler katıldı.

        Toplantının gündeminde meyvecilik sektörünün mevcut durumu, sektördeki avantaj ve dezavantajlar, yapılan eğitim ve yayım çalışmaları, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi önemli konular ele alındı.

        Ayrıca, üreticiler ve sektör temsilcileriyle aktif bilgi alışverişinde bulunularak, sektörün gelişimine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

        Amasya’nın güçlü tarımsal potansiyelini daha da ileriye taşımak adına, üreticilerle birlikte daha verimli çalışmalara devam edileceği vurgulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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