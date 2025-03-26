Amasya'da Meyvecilik Sektör Toplantısı yapıldı

Amasya Valisi Önder Bakan'ın başkanlığında, Amasya İli Meyvecilik Sektör Toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, İl tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin, birlik başkanları, meyvecilik sektör temsilcileri ve yerel üreticiler katıldı.

Toplantının gündeminde meyvecilik sektörünün mevcut durumu, sektördeki avantaj ve dezavantajlar, yapılan eğitim ve yayım çalışmaları, hastalık ve zararlılarla mücadele gibi önemli konular ele alındı.

Ayrıca, üreticiler ve sektör temsilcileriyle aktif bilgi alışverişinde bulunularak, sektörün gelişimine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Amasya’nın güçlü tarımsal potansiyelini daha da ileriye taşımak adına, üreticilerle birlikte daha verimli çalışmalara devam edileceği vurgulandı.