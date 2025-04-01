Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
Dörtyol köyü mevkisinde, H.P'nin (56) kullandığı 05 EV 834 plakalı otomobil ile M.E. (37) idaresindeki 16 BPC 420 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden M.E. ile aracındaki K.E. (36) ve A.T.E. (2) yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.