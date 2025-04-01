Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Amasya Haberleri

        Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 10:10 Güncelleme: 01.04.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Dörtyol köyü mevkisinde, H.P'nin (56) kullandığı 05 EV 834 plakalı otomobil ile M.E. (37) idaresindeki 16 BPC 420 plakalı otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücülerden M.E. ile aracındaki K.E. (36) ve A.T.E. (2) yaralandı.

        Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Yakarak öldürdüler! 2 şüpheli tutuklandı
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Eklem ağrılarının sebebi bu olabilir!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Kabızlığa bu gıdalarla son verin!
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Sağanak yağmur, kuvvetli lodos ve toz taşınımı bekleniyor
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        Oğlu ile aynı kaderi yaşadı
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        İsveç'te Türk baba ile oğlu sosyal medyada "kahraman" ilan edildi!
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        Otomobil uçuruma devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İki aile birbirine girdi! Baba-oğul tutuklandı
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Çin'den "Tayvan'ı kuşatan" tatbikat
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Fitch açıkladı: Otomobil fiyatları artacak
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Trump'tan Husiler ve İran'la ilgili yeni açıklama
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Amasya'da yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
        Amasya'da yaralı peçeli baykuş tedavi altına alındı
        Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Taşova'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Amasya'da bayramı hastanede geçiren çocuklar unutulmadı
        Amasya'da bayramı hastanede geçiren çocuklar unutulmadı
        Hastanede yatan çocuklara Hacivat, Karagöz ve Nasreddin Hocalı bayram sürpr...
        Hastanede yatan çocuklara Hacivat, Karagöz ve Nasreddin Hocalı bayram sürpr...