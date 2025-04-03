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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 17:28 Güncelleme: 03.04.2025 - 17:28
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        Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Z.G. idaresindeki 34 TN 8946 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolu Ilıca mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, otomobilde bulunan F.G. hayatını kaybederken, sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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