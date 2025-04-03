Amasya'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Z.G. idaresindeki 34 TN 8946 plakalı otomobil, Amasya-Taşova kara yolu Ilıca mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, otomobilde bulunan F.G. hayatını kaybederken, sürücü ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Yaralılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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